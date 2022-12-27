EYG GYO'nun halka arzında rekor katılım!
Konut sektöründe birçok önemli proje ve yeniliği hayata geçiren EYG GYO, halka arz katılımında rekora imza attı.
Konut sektöründe birçok önemli proje ve yeniliği hayata geçiren EYG GYO, Borsa İstanbul’da tüm zamanların en yüksek yatırımcı sayısı olan 883.639 adet ile halka arz katılımında rekor katılım gerçekleştirdi.
22-23 Aralık 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul’da gerçekleşen halka arzda, halka arz büyüklüğünün 4,49 katı rekor talepte bulunuldu.
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