Exxen'in aylık ücretini açıkladı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için Exxen adını verdiği bir platform kurdu. Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformunda birçok dizi ve yarışma olacak. Platformun yayın ücreti de belli oldu.

AYLIK 9.90 TL

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak, Anıl Tetik, Toygan Avanogˆlu, Ege Ko¨kenli Alper Rende ve Gökhan Çınar gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi, Hükümsüz, Vahşi Şeyler ve İşte Bu Benim Masalım gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.