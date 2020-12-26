Exxen'in aylık ücreti belli oldu

Bir açıklamasında ücreti makul tutacağını belirten Ilıcalı'nın yeni platformu için belirlediği fiyat listesi belli oldu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için Exxen adını verdiği bir platform kurdu. Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformunda birçok dizi ve yarışma olacak.

AYLIK 7.99 TL OLACAK

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, konuk olduğu bir YouTube kanalında ücret politikası için "Ücretler herkesin ödeyebileceği şekilde olacak" demişti. Bunun üzerine YouTube'da yayın yapan Stolk isimli kanal güvenilir kaynaklardan aldıkları bilgilere göre Exxen'in aylık 7.99 olacağı yıllık aboneliğinde ise aylık fiyatın 5.99 TL olacağını ileri sürdü.

1 HAFTA ÜCRETSİZ

Öte yandan alınan kulis bilgilerine göre Exxen yayın hayatına başladığı ilk 1 hafta izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak.

Reklamlı ve reklamsız olarak iki versiyon olacak olan Exxen'in fiyat listesi için henüz net bir açıklama yapılmadı.

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan, Orkun Işıtmak gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi ve Vahşi Evler gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.