Yanık: Evlilik öncesi eğitim programı yaygınlaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evlilik çağına gelmiş gençlere aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen Evlilik Öncesi Eğitim Programımıza 2013 yılından bu yana 1.5 milyon vatandaşımız katıldı” dedi.

Ailenin bir çocuğun en güvenli alanı olduğunu vurgulayan Bakan Derya Yanık, bu alanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için ebeveynlerin anne-baba olmadan önce iyi birer eş olmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Yanık, 2013 yılında başlattıkları Evlilik Öncesi Eğitim Programının hedefinin gençlerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunmak olduğuna dikkat çekerek, “Evlilik Öncesi Eğitim Programımız ile gençlerimizin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmelerini, birbirleriyle doğru iletişim kurabilmeleri için gereken temel becerileri kazanmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Eğitimlerin, alanında uzman eğiticiler tarafından verildiğini kaydeden Bakan Yanık, “Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan her gencimiz Evlilik Öncesi Eğitim Programından yararlanabiliyor. Programımıza 2013 yılından bu yana 1.5 milyon vatandaşımız katıldı” ifadelerini kullandı. Bakan Derya Yanık, Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı yaygınlaştırmak amacıyla eğitici eğitimlerinin de artırılacağını söyledi.

Evlilik Öncesi Eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde eğitimler gerçekleştirilirken; Jandarma Genel Komutanlığında rütbeli personele ve Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde görevli psikolog ve psikolojik danışmanlara da eğitici eğitimi verildi. Program kapsamında verilen eğitimlerde nüfusa oranla birinci sırada Karabük, ikinci sırada Amasya, üçüncü sırada Isparta yer alıyor.