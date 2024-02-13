Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Evlenmek isteyen milyonlarca gencin beklediği haber geldi. 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisinde şartlar belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş başvuruların detaylarını açıkladı.

Göktaş, "Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandıklarını belirterek, "Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız." dedi.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvuruların 15 Şubat’ta başlayacağını belirten Göktaş, pilot bölge olarak deprem bölgesini belirlediklerini söyledi.

Gençlerin evlilik hayallerine destek olmayı amaçlayan proje, ilerleyen süreçte tüm Türkiye’de geçerli olacak.