Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, başladı mı?
Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evlilik kredisinde öncelikli olan iller ve bölgeler de açıklandı. İşte tüm ayrıntılar..
Evlilik kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Evlilik kredisinde öncelikli olan iller ve bölgeler açıklandı.İşte o iller..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Göktaş; "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." dedi.
Uygulama deprem bölgesinde başlayacak
Gençlere evlilik desteği kapsamında 2 yıl ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya pilot iller olarak belirlendi.
Bakan Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.