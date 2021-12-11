Evliliğine karışan annesine sesini çıkarmayanlara kötü haber

MAHKEME ERKEK EŞİ KUSURLU BULDU

Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin tam kusurlu olduğu belirterek, erkeğin davasının reddine, kadının davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın yararına 300 TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 10 bin TL maddi, 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.