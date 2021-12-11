Evliliğine karışan annesine sesini çıkarmayanlara kötü haber
Yıllar süren boşanma bir boşanma davasında son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ailelerinin evliliklerine müdahalelerine sessiz kalan her iki çifti de eşit kusurlu buldu. Yüksek Mahkeme, kararı oy çokluğu ile alındığını duyurdu.
Aile Mahkemesi'ne karşılıklı olarak başvuran küçük yaşta evlilik yapan bir çift, boşanma davası açtı.
Davacı-karşı davalı gelin, evliliğin ilk gününden itibaren davalı damadın ailesinin evliliğe müdahale ettiğini, davalının bu duruma sessiz kaldığını öne sürdü.
Davalı-karşı davacı koca ise tüm iddiaları reddedip, davacının babasının evliliğe müdahale ettiğini, taraflar arasındaki anlaşmazlığın düğün gecesinde takılan altınların davacının babasına verilmesi üzerine başladığını dile getirdi.
Mahkeme; erkek eşin ailesinin tarafların evliliğine müdahale ettikleri, davacının ailesi ile görüşmesini istemedikleri, bu nedenle tartıştıklarına dikkat çekti.
MAHKEME ERKEK EŞİ KUSURLU BULDU
Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin tam kusurlu olduğu belirterek, erkeğin davasının reddine, kadının davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın yararına 300 TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 10 bin TL maddi, 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.