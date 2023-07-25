Evliliğe dalış!

Kentte bir mağazada çalışan 27 yaşındaki Kenan Esen, 24 yaşındaki kız arkadaşı Feyza Ünal'a yapmak istediği evlilik teklifi için bir dalış kulübünden destek aldı.

Ünal'ı dalış eğitimine davet eden Esen, yapılan hazırlıkların ardından suya dalış yaptı. İlk defa dalış yaptığı için heyecanlı olan Ünal, arkasında dalgıçların tuttuğu ve üzerinde "Feyza'm benimle evlenir misin?" yazısıyla karşılaştı.

Hayatında ilk defa dalış yapacağı için zaten heyecanlı olduğunu ifade eden Ünal, "Daldıktan sonra arkamı döndüm ve pankartı gördüm birden. Daha çok heyecanlandım ve benim için çok güzel bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Teklifinin özel olmasını istediği için bu yolu tercin ettiğini anlatan Esen ise "Su altında evlilik teklifi aklıma geldi. Bu şekilde teklifimi yaptım." dedi.

"Evet" cevabının ardından nişanlanan çift, dünya evine girmek için gün saymaya başladı.