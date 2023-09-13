Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kadın yakalandı!

Sarıyer’de 7 Eylül Perşembe günü Ş.A.’nın evine giren hırsızlar 10 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bir gün sonra Başakşehir’de de bir eve giren hırsızlar para ve ziynet eşyası çaldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde iki olayında 5 kadın hırsız tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Şeyma U.(21), Ebru U.(23), Ayşe Ç.(25), S.T.(13), Yazgül Ç.(18) gözaltına alındı.

Onlarca suç kayıtları var

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerden Şeyma U.’nun daha önceden 82 tane, Ebru U.’nun 74 tane, Ayşe Ç.’nin 23 tane, Yazgül Ç.’nin 17 tane suç kaydı olduğu belirlendi.

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 17 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin evinde ele geçen ve çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ile saatlere el kondu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.