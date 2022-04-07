Evlat nöbetinde gergin an! PKK paçavrası açan kadınlar gözaltında

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 33'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasından yüksek sesle müzik açılarak eylem engellenmeye çalışıldı.

3 KADIN GÖZALTINA ALINDI

HDP binasının balkonuna çıkan partili bir kadının, cep telefonuyla görüntü çekmesi ailelerin tepkisine neden oldu. Binaya girmek isteyen aileleri, polis sakinleştirdi. Bitişikteki 6 katlı binanın ikinci katındaki balkona çıkan 3 kadın, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası salladı. Aileler tepki gösterirken, polis, savcılığın talimatıyla binaya girip 3 kadını gözaltına aldı.

Dağa kaçırılan Yunus Alkan için eyleme katılan Gülser Alkan, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Yıllardır oğlum için ağlayıp sızlıyorum. Oğlumu istiyorum. Gözümdeki yaş hiç dinmiyor. Benim oğlumu götürdüler. Oğluma buradan çağrı yapıyorum. Gelsin, teslim olsun" dedi.

AİLE SAYISI 282 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 947 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Mardin'de 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ikizlerinden Mehmet Ali için gelen Cemal Demir ile 282'ye yükseldi.

947 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Mardin'de 2014 yılında lise öğrencisiyken, kaçırıldığını belirttiği ikiz çocuklarından Mehmet Ali için gelen Cemal Demir ile 282'ye çıktı. Evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılanan Demir, "Oğlumu HDP kaçırdı. Ben de buraya geldim. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Çocuğum lisede okuyordu. İkiz kardeşi de var, o şu an evimizde. Oğlum gelsin, devletimize teslim olsun" dedi.