Evlat nöbetinde 24'ncü buluşma
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır annelerinde 24. buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Soylu, "Diyarbakır Annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor" dedi. Soylu paylaşımında terörle mücadelede kararlık mesajı da verdi.
Süleyman Soylu, "Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" dedi.
Diyarbakır Annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 13, 2021
Aile sayısı arttıkça,
İkna ile buluşmalar arttıkça,
Devletimize güvenle birlikte,
Emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek❗
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