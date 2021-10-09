Evladına 33 yıl sonra kavuşan anne evinde çıkan yangınla büyük üzüntü yaşadı

Korhan'ın hasret giderdiği oğlu, gelini ve torunlarıyla kaldığı Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'ndeki evinde, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aile üyelerinin çabalarına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında eşyaların büyük bölümü yanarken daire kullanılamaz hale geldi.

Aile üyeleri, Korhan'ın kızının evine sığındı.

- "Şükürler olsun biz kurtulduk"

Anne Fatma Korhan (58) yanan evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, otururken bir anda duman yükseldiğini, ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Korhan, "Sohbet ediyorduk. Bir anda dumanlar yükselince kapıyı kapatıp dışarıya çıktık. Şükürler olsun biz kurtulduk. Oğluma kavuştum uzun yıllar sonra ama evim yandı. Olsun, mal gelir, ben oğluma kavuştuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Schlıenbecker ise kabus gibi bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

Çocukların evde oynadıkları sırada yangının çıktığını anlatan Schlıenbecker, "Kimseye bir şey olmadı, sadece eşyalar yandı. Her şey daha güzel olacak." dedi.

Yangın anında evde bulunan Korhan'ın damadı Ercan Demir de dumanı görünce banyoya gidip su aldığını ancak alevlere müdahale etmekte güçlük çektiklerini aktardı.

Demir, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Almanya'da yaşayan Alexander Schlıenbecker, 2007 yılında evlatlık olduğunu öğrendikten sonra gerçek ailesini araştırmaya başlamış, konunun ulusal basında ve televizyon programlarında gündeme gelmesinin ardından eylül ayında İzmir'de yaşayan annesi Fatma Korhan'a ulaşmıştı.