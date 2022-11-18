AjansHaber.com.tr Yaşam Apartmanın 5'inci katından düşen kadın öldü

Evine girmeye çalışırken 5'inci kattan düştü, öldü

Eskişehir’de apartmandaki pencereden kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalışırken 5’inci kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'deki bir sitede oturan Asuman Eyiol, alışveriş yapıp evine döndü.

Anahtarını unuttuğu için apartmanın 5'inci katındaki evine giremeyen Eyiol, apartman merdiveninde bulunan pencereden evinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalede Eyiol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Eyiol'un cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Eyiol'un cenazesi, Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camisi'nde kılınan namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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