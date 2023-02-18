Evim Yuvan Olsun uygulaması hakkında tüm merak edilenler!
Evim Yuvan Olsun uygulamasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistemi hayata geçiriyoruz" diyerek duyurmuştu. Peki, Evim Yuvan Olsun nedir?
Evim Yuvan Olsun uygulaması, depremde evini kaybeden yurttaşlarımız tarafından merak ediliyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı Evim Yuvan olsun programı nedir? Bu programa nasıl başvurulur? İşte Evim Yuvan Olsun programı hakkında tüm merak edilenler.
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1- İlk olarak; evini bedavaya ya da indirimli olarak depremzedelere kiralamak isteyen ev sahipleri, yönlendirilen emlak sitelerinde başvuru formu dolduracak.
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2- Başvuruyu alan emlak sitesi, ev sahibi ile iletişime geçerek başvuruyu doğrulayacak.
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