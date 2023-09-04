"Evet" diyebilmek için engelleri aştı

Bursa’da yaşayan Kübra Denizci, 16 yaşında balkondan düştü ve boynu kırıldığı için hayatını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. 19 yıl boyunca hiçbir "engele" teslim olmayarak hem liseyi hem de iki üniversiteyi bitiren, ardından klinik psikolog olabilmek için yüksek lisans bitiren ve üstelik dünyadaki ikinci engelli kadın ralli pilotu olmayı başaran Denizci (35), bu kez kendi düğünü için tüm engelleri aştı.

Geçtiğimiz hafta, kendisi gibi ralli pilotu olan Ahmet Keskin ile Kocaeli’de gerçekleştirilen masal gibi bir düğün töreniyle dünya evine giren Denizci, düğününde ayakta durabilmek için, Romatem Bursa Hastanesi’ndeki doktoru Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esin Selimoğlu ve fizyoterapistleri ile haftalarca çalıştı. Denizci, gelinliğinin altına giydiği özel bir protezle, nikah memurunun sorusuna ayakta durarak “evet" demeyi başardı ve bu 5 dakika için günlerce çalıştığını söyledi. O anları ise sadece Demirören Haber Ajansı kamerası görüntüledi.

“BURADA 5 DAKİKA AYAKTA DURABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

En büyük hayali olan motor sporlarında başarılı olabilmek için dik oturabilmesi, el ve kol kaslarını güçlü tutması gereken ve bunun için Romatem Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde robotik fizik tedavi, ergoterapi, havuz terapisi ve çeşitli egzersizler alarak, zorlu pilotluk sürecine hazırlanan Denizci, motor sporları konusundaki hayaline kavuştu. Ekibi, ona özel ralli otomobili tasarlayıp modifiye edebilmek için aylarca uğraştı.

Denizci Türkiye'deki ilk engelli kadın ralli pilotu olarak adını motor sporları tarihine yazdırdı. Ralli pistlerinde tanıştığı Ahmet Keskin ile geçtiğimiz hafta dünya evine giren Keskinci, nikah töreni sonrası konuştu.

Keskinci, “İnanılmaz heyecanlıyım, çok büyük bir emek var. Uzun zamandır, burada 5 dakika ayağa kalkabilmek için uğraşıyorum. Biz hayatımızı güzel bir şekilde birleştirdik ve ben de onun yanında dimdik durmak istedim. Bunun için bir protez şeklinde uzun yürüme cihazı yaptırdık ve bu hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Kazadan beri hep bir çabam vardı, fizik tedavi alarak ayakta durmaya çalışıyordum ve herkesin önünde ilk defa bugün bu hayalim gerçek oldu" diye konuştu. Ahmet Keskin ise heyecandan konuşmakta zorlanarak “Hayal ettiğimiz şey gerçekleşti, şu anda konuşamıyorum da heyecandan. Onun ayakta olması bize inanılmaz güç verdi. Ben ileride daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.

“O BİR BAŞARI ABİDESİ"

Uzun süredir Denizci’nin fizyoterapi süreçlerini takip eden Romatem Bursa Hastanesi’ndeki doktoru Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esin Selimoğlu ise, Kübra için “Bir başarı abidesi adeta" diyerek şunları söyledi: “Kübra 16 yıl önce yüksekten düşme sonrasında belden aşağısı felç olmuş bir hastamız. Bugünkü geldiği noktada bir başarı abidesi diyebiliriz kendisine. Çünkü o günden itibaren durumunu kabul etmiş, hiç bıkmadan usanmadan fizyoterapi programlarına devam etmiş, hatta hayatına devam etmiş, tekerlekli sandalyeyle fonksiyonel durumda hayatını sürdüren bir hastamız. Bu arada üniversiteye gitmiş, çok güzel bir işi var, bir yarış pilotu ve en önemlisi de hayatında bir dönüm noktasında, en büyük hayali olan ayakta, müstakbel eşine belediye başkanının karşısında ‘evet’ demek. Onun başarılarıyla biz de çok gurur duyuyoruz."