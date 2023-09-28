Ev ve araç satışları azaldı
Artan faiz oranları kredi musluklarının kısılmasına neden oldu. Bu da emlak ve otomotiv piyasasını etkiledi. Her ne kadar satılık ev ilanları artıp fiyatlar düşmüş olsa da krediyle satışlar azaldığı için piyasa yavaş yavaş durma noktasına geldi.
Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin üzerinden bir ay geçerken ikinci el araç satışları sert frenledi. Önlemler işe yaradı, ‘al-satçı’ olarak bilinen yatırımcıların yerini gerçek müşteriler almaya başladı.
Ancak fiyatlarda gerileme yok. Tersine alıcı da satıcı da beklemeye geçince talep şişmeye başladı. Uzmanlar ise ertelenen talebin ortaya çıkması ile eylül ayından sonra fiyatların artabileceği konusunda uyarıyor.
Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışlarına yönelik yeni adımlarının üzerinden bir ay geçti. Geride kalan bir ayda talepteki düşüş, fiyatlardaki gerileme veya ilan sitelerinde satılamayan poşeti üzerinde araçların artık oto pazarlarında satışa çıktığına yönelik birçok konu gündeme getirildi.
İkinci el araç satışlarında neler olup bittiğini öğrenmek üzere hem İstanbul’daki açık oto pazarlarını yapılan analizlerde sektör uzmanları aynı yönde bilgi veriyor.