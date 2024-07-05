Ev sahibine büyük şok! İspanya yarı finalde
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Almanya'yı 2-1 mağlup eden İspanya yarı finale yükseldi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında ev sahibi Almanya ile İspanya karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmayı İspanyollar 2-1 kazandı.
ALMANYA UZATMADA YIKILDI
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Dani Olmo ile 119. dakikada Merino kaydetti. Almanya'nın tek golünü 89. dakikada Florian Wirtz attı.
EV SAHİBİ ELENDİ
Bu sonucun ardından İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükselirken turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya turnuvaya veda etti.
İspanya yarı final mücadelesinde Portekiz - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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