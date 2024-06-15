Ev sahibi Almanya, 3 puanla başladı!

Almanya'da düzenlenen EURO 2024, Münih'te yapılan santrayla başladı. Açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

Turnuvanın açılış golü Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz'ten geldi. Almanya genç yıldızıyla 10. dakikada 1-0 öne geçerken Wirtz, 21 yaş 42 günle Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvanın açılış golünü atan en genç oyuncu oldu.

Almanya 19. dakikada 21 yaşındaki bir başka yıldızı Jamal Musiala'yla skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarının son dakikalarına girilirken İskoç savunmacı Porteous, İlkay Gündoğan'a yaptığı sert müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası Fransız hakem Clement Turpin tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı ve Almanya penaltı kazandı.

45+1. dakikada Kai Havertz'in penaltı vuruşu ağlara giderken turnuvanın ev sahibi ilk yarıyı 3 golle önde bitirdi.

63. dakikada Havertz'in yerine oyuna dahil olan Niclas Füllkrug, 68. dakikada attığı golle farkı 4'e taşıdı. 31 yaşındaki golcü 76. dakikada bir kez daha sevinç yaşadı ancak VAR incelemesinin ardından gol için ofsayt kararı çıktı.

87. dakikada İskoçya, Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle farkı üçe indirdi. Sonucu belirleyen isimse Emre Can oldu. Oyuna sonradan giren deneyimli futbolcu 90+3. dakikada skoru tayin etti.

Almanya, İskoçya'yı 5-1 yenerek turnuvaya üç puanla başladı.

A Grubu'nun diğer maçında Macaristan ile İsviçre, 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.00'da Köln'de karşı karşıya gelecek.