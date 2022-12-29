Ev alacakların gözdesi İstanbul, İzmir, Aksaray ve Trabzon oldu!

Emlak sitesi Zingat.com, 2022 yılı boyunca hem ülke genelinde emlak aramalarını hem de Zingat'ın İngilizce sitesi üzerinden Türkiye'de gayrimenkul satın almak isteyen yabancıların tercih ettiği bölgeleri analiz ederek Türkiye'nin 2022 emlak özetini analiz etti.

Ziyaretçilerin 2022 yılı boyunca en çok satılık konut araması yaptığı iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Aksaray, İzmir, Konya ve Trabzon takip etti.

Yıl boyunca en fazla satılık konut araması yapılan ilçe Konya'ya bağlı Akşehir oldu.Buna göre, son iki yıldır en çok satılık konut aranan ilçe olan Kuşadası, 2022’de dördüncü sıraya yerleşti. Satılık konut arayanların Akşehir'in ardından en çok arama yaptıkları ilçeler Amasya Merkez, Polatlı, Kuşadası ve Yozgat Merkez olarak sıralandı.

Kiralık konut en çok İstanbul ve Trabzon’da arandı

Bu yıl kiralık konut piyasası, gerek yılbaşından itibaren hızla yükselen kira artış oranları gerek peşi sıra getirilen kira zammında yüzde 25 sınırlaması ile ülke gündeminin sıcak başlıklarından biri oldu. Türkiye'nin 2022 Emlak Özeti analizine göre, yıl boyunca kiralık konut aramalarının en çok yapıldığı iller sırasıyla İstanbul, Trabzon, Aksaray, İzmir ve Ordu oldu.

Kiralık konut aramalarında ilk 5 ilçe; Esenler, Fatsa, Turgutlu, Amasya Merkez ve Çayırova olarak sıralandı. Günlük kiralık kategorisinde ise İzmit, Düzce, Konak, Kadıköy ve Selçuklu, Zingat kullanıcılarının 2022'de sık arama yaptığı ilçeler arasında yerlerini aldı.

Salgın sonrası talep artışı yaşanan “satılık arsa” aramalarında 2021 yılında ilk sırada yer alan İzmir, 2022 yılında da arsa yatırımına yönelenlerin en çok tercih ettiği il olarak öne çıktı.Kullanıcıların satılık arsa yatırımı amacıyla en sık arama yaptığı iller, İzmir'in yanı sıra Aksaray, İstanbul, Konya ve Antalya oldu.

Analizde Türkiye’nin 2022 Emlak Özeti analizine göre, Türkiye’de hayvan dostu ev aramasının “satılık konut” kategorisinde ilk 5 ilçesi sırasıyla Pendik, Balçova, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy olarak belirlendi. Emlak sitesinde “hayvan dostu” kiralık konut arayan evcil hayvan sahiplerinin en çok kiralık aradığı ilçe Samsun’un Atakum ilçesi olurken, Atakum’u, Kuşadası, Bodrum, Mamak ve Çiğli takip etti. Yabancıların kiralık aradığı ilk 3 il İstanbul, Konya ve Muğla olarak sıralanırken, satılık konut aranan ilk 3 ilçe arasında ise Şişli, Beşiktaş ve Marmaris yer aldı.