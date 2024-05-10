Türkiye’nin geçmişten bugüne Eurovision karnesi!
İsviçre’nin ev sahipliği yaptığı Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde, dün akşam Sertab Erener, 21 yıl aradan sonra yeniden “Everyway That I Can” şarkısını seyircilerle birlikte söyledi. Peki, geçmişten günümüze Eurovision'a katılan Türk sanatçılar kim?
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na 1975'ten 2012'ye kadar katılım sağlayarak 34 kez şarkı yarışmasında yer aldı. Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasına katıldığı süreçte farklı derecelerde başarılar elde etti. Türkiye’nin uzun yıllara dayanan Eurovision geçmişi, 2013 yılında Türkiye’nin yarışmadan çekilmesi ile son buldu.
Dün akşam gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasının yarı finalinde, Sertab Erener’in yıllar sonra Eurovision sahnesinde olması ve “Everyway That I Can” şarkısını seslendirmesi ise büyük bir heyecan yarattı. Peki, geçmişten günümüze Eurovision'a katılan Türk sanatçılar kim? Türkiye ilk kez ne zaman, hangi şarkı ile Eurovision’a katıldı? Türkiye, Eurovision’da ilk kez ne zaman birinci oldu? Türkiye, Eurovision’a en son ne zaman, hangi şarkıyla katıldı? Türkiye, Eurovision'da hangi şarkı ile ikinci oldu?
Geçmişten günümüze Eurovision'a katılan Türk sanatçılar kim?
Geçmişten günümüze Eurovision'a katılarak yarışmaya damgasını vuran Türk sanatçılar:
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk olarak 1975 yılında, Semiha Yankı’nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" isimli şarkıyla katıldı. Türkiye, bu şarkı ile finale yükselemedi.
Şebnem Paker, Grup Etnik ile birlikte 1997’de seslendirdiği "Dinle" isimli şarkısıyla üçüncü oldu.