Türkiye’nin geçmişten bugüne Eurovision karnesi!

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na 1975'ten 2012'ye kadar katılım sağlayarak 34 kez şarkı yarışmasında yer aldı. Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasına katıldığı süreçte farklı derecelerde başarılar elde etti. Türkiye’nin uzun yıllara dayanan Eurovision geçmişi, 2013 yılında Türkiye’nin yarışmadan çekilmesi ile son buldu.

Dün akşam gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasının yarı finalinde, Sertab Erener’in yıllar sonra Eurovision sahnesinde olması ve “Everyway That I Can” şarkısını seslendirmesi ise büyük bir heyecan yarattı. Peki, geçmişten günümüze Eurovision'a katılan Türk sanatçılar kim? Türkiye ilk kez ne zaman, hangi şarkı ile Eurovision’a katıldı? Türkiye, Eurovision’da ilk kez ne zaman birinci oldu? Türkiye, Eurovision’a en son ne zaman, hangi şarkıyla katıldı? Türkiye, Eurovision'da hangi şarkı ile ikinci oldu?