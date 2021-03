Eurovision bu yıl canlı olarak gerçekleştirilecek

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Eurovision şarkı yarışması, bu yıl 2019 yılının şampiyonu Hollanda'da canlı olarak gerçekleştirilecek. 41 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmanın 18, 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor.

18, 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Ahoy Arena'da gerçekleştirilecek olan Eurovision şarkı yarışması geçen yıl koronavirüs salogını nedeniyle iptal edilmişti. 41 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan yarışmanın idari sorumlusu Martin Osterdahl, BBC'ye yaptığı açıklamada katılımcıların Hollanda'ya gitmeleri gerektiğini belirtti.

Yarışmaya katılacak olan sanatçıların Rotterdam'a gelmeleriyle ilgili olarak, "Bu bir tatil gezisi değil; bitirilmesi gereken bir iş" şeklinde konuştu.

SEYİRCİ OLACAK MI?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile planlarını karşılaştırdıklarını bildiren Osterdahl, BBC podcast yayınında bu yıl yapılan diğer uluslararası organizasyonlarla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Osterdahl henüz seyircilerin katılımıyla ilgili bir karar alınmadığını ifade ederek, "Formula 1 yönetimiyle, tenis turnuvaları, golf birlikleriyle irtibat halindeyiz, onların tecrübelerinden faydalanacağız" dedi.

Sağlık ve güvenlik önlemlerinin çok kapsamlı olacağını söyleyen Osterdahl, "Belli bir oranda seyircinin katılımının sağlanmasını umuyoruz. İnsanların izlemesi yayında müthiş bir farklılık yaratıyor" ifadelerinde bulundu.

'GEREKTİĞİNDE EK ÖNLEMLER ALACAĞIZ'

Osterdahl, sanatçıların ve basının olabildiğince güvenli bir şekilde çalışabileceği bir ortam yaratacaklarını söylerken, etkinliğin Yürütücü Yapımcısı Sietse Bakker ise, olası aksaklıklardan dolayı bir sahne performansı kaydetmeleri istenen sanatçıların sahneye çıkamamaları durumunda bu kayıtların kullanılacağını aktardı.

Bakker, "Birisi pozitif çıkarsa izolasyon protokolümüz devreye girecek. Gerektiğinde ek önlemler alacağız" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE SON OLARAK 2012'DE KATILMIŞTI

Her yıl bir önceki yılın kazanan ülkesinin ev sahipliği yaptığı yarışmayı, 2019 yılında Hollanda'yı temsil eden Duncan Laurence kazanmıştı.

2003 yılında Sertab Erener'in "Everyway That I Can" isimli şarkısıyla kazandığı yarışmaya Türkiye, 2012 yılından bu yana katılmıyor. 2011'de Yüksek Sadakat grubunun temsil ettiği Türkiye yarı final aşamasını geçememiş, 2012'de ise Can Bonomo, "Love Me Back" isimli şarkısıyla yedinci olmuştu.