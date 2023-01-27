EuroLeague'de Fenerbahçe'ye şok!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında LDLC Asvel ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, sahadan 91-77‘lik yenilgiyle ayrıldı. Maça damga vuran isimler ise eski Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızlar oldu.

Fenerbahçe De Colo'yu durduramadı

Asvel'in üçlüklerine Nick Calathes’in üçlüğüyle veren temsilcimiz, devamında De Colo’nun üst üste sayılarına engel olamayınca skor 84-68’e geldi ve koç Dimitris Itoudis, mola hakkını kullandı. Nando De Colo, farkın erimesine hiçbir şekilde izin vermedi. ASVEL koçu TJ Parker, Wilbekin’in farkı 16’ya indiren turnikesinin ardından mola aldı. Kalan bölümde çift haneli üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip maçı kazanmayı başardı.

De Bost Türkçe söyledi: "En büyük Cimbom"

Mücadele sonrasında konuşan eski Galatasaraylı Dee Bost, Fenerbahçe galibiyetinin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün asıl önemli olan takımın maç boyunca ortaya koyduğu mücadeleydi, ben ASVEL’e en iyi şekilde yardımcı olabilmek için buradayım. Şu ana kadar takımıma yardımcı olabildiğime inanıyorum, umuyorum bu şekilde devam edebiliriz. Fenerbahçe galibiyetleri benim için hep özel, en büyük Cimbom. Ben Galatasaraylıyım, bu sebeple Fenerbahçe’ye karşı oynadığım her maçı kazanmak istiyorum."