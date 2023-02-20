İstanbul Havalimanı günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu!

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Şubat dönemi uçuş raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük 1280 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama 1152 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 1121 uçuşla üçüncü, Amsterdam Havalimanı 1051 uçuşla dördüncü, Madrid Havalimanı 993 uçuşla beşinci sırada yer aldı.

EUROCONTROL nedir? Ne zaman kurulmuştur?

1960 yılında kurulan Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü; öncelikli amacı Avrupa hava trafik yönetimini geliştirmek olan uluslararası bir örgüttür. Merkezi Brüksel'de bulunan örgütün 39 üyesi bulunmaktadır.

EUROCONTROL'e üye ülkeler hangileridir?

Teşkilata 41 ülke üyedir. Bu ülkeler, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'dan oluşur.