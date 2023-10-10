EURO 2032 Türkiye'de!

2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye ve İtalya ortak düzenleyecek.

Türkiye tarihinde ilk kez bir futbol organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacak.

Dün, İstanbul’dan kalkan uçakla Cenevre Havalimanına gelen heyette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik ve TFF yönetim kurulu üyeleri yer almıştı.

TFF heyeti, dün akşam UEFA'nın Nyon'daki merkezinde İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelerek son detayları görüştü.

UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından dev organizasyon Türkiye ve İtalya'ya verildi.

EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığıydı.