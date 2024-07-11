EURO 2024'te finalin adı netleşti!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere finale çıktı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 İngiltere'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada İngilizlerin galibiyet gollerini 18. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+1. dakikada Oliver Watkins attı. Hollanda'nın tek sayısını 7. dakikada Xavi Simons kaydetti.
Bu sonuç sonrası İngiltere finalde İspanya'nın rakibi oldu.
EURO 2024'te İspanya ile İngiltere arasında oynanacak final maçı 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
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