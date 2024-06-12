Almanya'da "11,4 milyar avroluk" şampiyona

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.

Transfermarkt verilerinden derlenen bilgilere göre şampiyonada mücadele edecek takımların "tahmini toplam piyasa değerleri" 11 milyar 381 milyon avro oldu.

En değerlisi İngiltere

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu.

Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.

İngiltere'yi 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz takip etti.

En "mütevazı" kadro Romanya'da

EURO 2024'te sahne alacak takımlar arasında kadrosunun toplam değeri "en düşük" takım Romanya oldu.

Doğu Avrupa ülkesi, 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle "en mütevazı" kadroya sahip takımı olararak ön plana çıktı.

Romanya'nın ardından 111 milyon 600 bin avroluk değeriyle Arnavutluk ve 141 milyon 550 bin avroluk değeriyle Slovenya geldi.

Türkiye, 12. sırada

A Milli Futbol Takımı, kadro değeri bakımından 12. sırada yer aldı.

Avrupa Şampiyonasında mücadele eedcek ay yıldızlı takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri, 324 milyon 100 bin avro oldu.

Türkiye, bu değeriyle 11 takımın gerisinde kalırken 12 ekibi ise geride bıraktı.

İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, 45 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken milli sporcuyu 30'ar milyon avroluk değerle Juventus'tan Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler takip etti.

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki "en değerli" isim olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon avroyla ilk basamakta yer aldı.

Piyasa değerleri

Turnuvada yer alacak takımlar ve piyasa değerleri şöyle:

Takım Piyasa değeri (Avro) 1. İngiltere 1.52 milyar 2. Fransa 1.23 milyar 3. Portekiz 1.05 milyar 4. İspanya 965.5 milyon 5. Almanya 851 milyon 6. Hollanda 765 milyon 7. İtalya 705.5 milyon 8. Belçika 584.5 milyon 9. Danimarka 415.5 milyon 10. Ukrayna 379 milyon 11. Hırvatistan 327.7 milyon 12. Türkiye 324.1 milyon 13. Sırbistan 313.4 milyon 14. İsviçre 281.5 milyon 15. Avusturya 237 milyon 16. Polonya 210.3 milyon 17. İskoçya 207.4 milyon 18. Çekya 185.9 milyon 19. Macaristan 165.45 milyon 20. Gürcistan 161.05 milyon 21. Slovakya 156.4 milyon 22. Slovenya 141.55 milyon 23. Arnavutluk 111.6 milyon 24. Romanya 92.13 milyon

En değerli futbolcular Bellingham ve Mbappe

Turnuvada forma giyecek futbolcular arasında en değerli piyasa değerine sahip futbolcular İngiltere'den Jude Bellingham ile Fransa'dan Kylian Mbappe oldu.

İki futbolcu, 180'er milyon avroluk değerleriyle rakiplerini geride bırakarap zirveyi paylaştı. Bu oyuncuları, 150 milyon avro değeriyle İngiliz Phil Foden izledi.

Piyasa değeri 100 milyon avro ve üzeri 11 oyuncu içinde 5 İngiliz, 3 Fransız, 2 Alman, 1 İspanyol yer aldı.

Turnuvanın en değerli 11 futbolcusu şöyle: