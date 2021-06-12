EURO 2020'de korkutan anlar: Eriksen maç sırasında fenalaştı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.

Maç ertelendi

UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi. Maçın ne zaman oynanacağı hakkında ise bilgi verilmedi.

"Eriksen'in bilinci açık"

Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu açıkladı.

Karşılaşma 21.30'da kaldığı yerden devam edecek

Danimarka Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 21.30'da kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Karşılaşmanın kalan vakti TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak. İlk yarının son 4 dakikası oynanacak. 5 dakikalık devre arasının ardından da ikinci yarı oynanacak.