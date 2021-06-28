AjansHaber.com.tr Spor Belçika İtalya'nın rakibi oldu

EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika İtalya'nın rakibi oldu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Belçika ile son şampiyon Portekiz karşılaştı.

42. dakikada Belçika golü buldu. Thorgan Hazard, ceza sahasının dışında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Danimarka çeyrek finale yükseldi
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde üçüncü oldu
Benimle uğraşmanın nelere mal olacağını görememiş
Çekya çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu
Formula 1 Yeniden Türkiye'de!
Filenin Sultanları yurda döndü
Kadın basketbolunda Avrupa şampiyonu Sırbistan