Ankara Etlik Şehir Hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ni sağlık devrimimizin bir sembolü olarak görüyorum.

"Etlik Şehir Hastanesi'nin bünyesindeki 8 hastane ile sağlık devrimimizin sembollerinden biri olarak görüyoruz. 691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, 125 ameliyathanesi, laboratuvarı, araştırma merkezi ile bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir.

Hastanemiz sadece vatandaşlarına değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanım sağlanmıştır. Beyaz reformla sağlık personelimizin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

Geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz'de sağlık personelimizle sohbet etme fırsatı buldum. Bu hastanemizde görev alacaklara şimdiden başarılar diliyorum.

Bundan 20 önce milletimize ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzere yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Ardından ulaşım, tarım, enerji, diplomasi bu konularda dünyanın sayılı ülkesi olacağımız sözünü vermiştim.

Aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. O da 4 bin 50 yatak kapasiteli. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Bunu başardık mı, başarır mıyız? Bu ortak hayalimizin 20'nci eserini bugün hizmete almaktan gurur duyuyorum.

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