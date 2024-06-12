AjansHaber.com.tr Gündem Herkes dans ederken Biden adeta dondu!

Etkinlikte ilginç anlar: Herkes dans ederken Biden dondu kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde herkesin dans ettiği sırada bir süre hareketsiz şekilde kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Biden, 19 Haziran’da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada deyim yerindeyse bir süre dondu kaldı.

Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd’un Biden’ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü.

İşte o görüntü:

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kim bu trol?
Erdoğan- Özel görüşmesi sona erdi!
Paravan şirket dolandırıcılarına operasyon!
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya gidecek
Ali Koç yeniden Fenerbahçe Başkanı
Buket Özgünlü tutuklandı!
Gezeravcı, Aksaray Bilim Festivali'nde konuştu