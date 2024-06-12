Etkinlikte ilginç anlar: Herkes dans ederken Biden dondu kaldı
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde herkesin dans ettiği sırada bir süre hareketsiz şekilde kaldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Biden, 19 Haziran’da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada deyim yerindeyse bir süre dondu kaldı.
Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd’un Biden’ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü.
İşte o görüntü:
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir etkinlikte yanındakiler dans ederken dondu. pic.twitter.com/tHjK6LZLi7— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 11, 2024
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