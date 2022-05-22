AjansHaber.com.tr Spor Etimesgut Belediye Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kylian Mbappe transferinde büyük ters köşe!
Merve Dinçel şampiyon oldu
Tekvandoda 2 altın madalya
Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale kaldı
Olimpik Lyon, 8. kez kupayı müzesine götürdü
Hakan Reçber Avrupa Şampiyonu
Kadınlar Boks Şampiyonası