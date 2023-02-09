ETBİR Başkanı Tunç: “Hayvanlarına bakabiliriz”

ETBİR Genel Başkanı Bülent Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkenin çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret ederek, herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini söyledi.

Tunç, 17 Ağustos depremini yaşamış bir STK başkanı olarak, Depremin ilk anından itibaren teyakkuzda olduklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Hemen kriz masamızı kurduk. İlk anda ne yapabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürdük. Önce enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması için birçok arkadaşımız gönüllü olarak deprem bölgesinde görev aldı. Biz de burada çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Oluşturduğumuz kriz merkezimizde ‘depremde ahırı yıkılan, yem sıkıntısı çeken ve hayvanlarına bakamayacak vatandaşlarımızın hayvanlarını başka illerde onlar adına bakabiliriz’ diye karar aldık. Bu anlamda yardım edebileceğimiz depremzede vatandaşlarımız illerimizdeki birliklere giderek müracaat etmeleri halinde biz onların emrindeyiz. Onlar adına istedikleri süre zarfında hayvanlarına gönüllü bakacağız. Gönül rahatlığıyla bize hayvanlarını emanet edebilirler.”