Estetikte çıtayı yükselten Seren Serengil'den tepki çeken yöntem

Daha önce pek çok estetik ameliyat geçiren Seren Serengil son yapılan sünnet derisi enjekte edilmesini video ile sosyal medyadan duyurdu.

6 yıl önce mide küçültme ameliyatı sonrası 'dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil uslanmıyor. Seren Serengil'in yaşadığı sağlık sorunları bile aklına başına getirmedi. Sürekli estetik operasyonlar için ameliyat masasına yatan Seren Serengil şimdi de yeni doğan bebeklerin sünnet derisi ile kendisini gençleştirmeye çalışıyor.

'YENİ DOĞAN ERKEK ÇOCUKLARININ SÜNNET DERİSİNİ YÜZÜNE ENJEKTE ETTİRİYOR'

Seren Serengil yeni doğan erkek bebeklerin sünnet derilerini kendi yüzüne enjekte ettirerek estetik ameliyatlarına yenisini ekledi. Küçük çocukların sünnet derilerinin estetik operasyonlarda kullanılmasına tepki veren sosyal medya kullanıcıları bu yöntemde kullanılmak için toplanan sünnet derilerinin bebeklerin ailelerinden izin alınarak toplanılıp toplanılmadığını merak eden sosyal medya kullanıcılar aynı zamanda bunun suç olacağını da iddia ediyor.

KİLO VERMEK İÇİN MİDESİNİ KÜÇÜLTTÜ DUMPING SENDROMUNA YAKALANDI

2016 yılında kilo vermek için midesini küçülten Seren Serengil'in sağlık sorunları o mide küçültme operasyonundan sonra bitmek bilmiyor. Kilo vermek için midesini küçültüren hastalarda nadirde olsa dumping sendromu vakası yaşanabiliyor.

Yemekten kısa süre sonra mide bulantısı, ishal ve yorgunlukla başlayan dumping sendromu vaklarında doğru tedavi yöntemleri hastaya uygulanmazsa kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Genç ve fit kalmak için başvurmadığı yöntem kalmayan Seren Serengil mide küçültme ameliyatından sonra bir deri bir kemik kaldı.

'SEREN SERENGİL'İN ESTETİK AMELİYATLARI 'PES ARTIK' DEDİRTTİ'

Seren Serengil dolgu yöntemi ile yüzde elmacık yükseltme, yine dolgu ile çene konturu keskinleştirme, ip askı ile kaşlara akım verme, dolgu ile Hollywood çenesi yapma, dudak dolgusu yaptıran sanatçı en son dolgu ile burun ucu pıtlaması yaptırmıştı. Yaşlanmaktan çok korkan 51 yaşındaki şarkıcı Seren Serengil en son olarak yaşlanmanın önüne geçmek için yüzünün belli bölgelerine genç görünmesi için sünnet derisi enjekte ettirdi.

Bir güzellik merkezinde sünnet derisi operasyonunu gerçekleştiren Seren Serengil operasyon öncesinde bir video çekerek yeni doğan bir erkek bebeğin sünnet derisini yüzüne enjekte ettireceğini sosyal medyadan duyurmuştu.

SÜNNET DERİSİ ENJEKTE ETTİRMEK NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Tıp çevrelerinde Alloblast tekniği de denilen sünnet derisi tekniği yeni doğan erkek bebeklerden alınan sünnet derisi ile uygulanıyor. Bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroblast hücreleri laboratuvar ortamında ayıran uzmanlar elde ettikleri fibroblast hücrelerini yine laboratuvar ortamında çoğaltıyorlar. Son zamanlarda moda olan bu yöntem ünlü isimler arasında yaygın bir şekilde uygulanıyor.