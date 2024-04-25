Esra Erol'da şok eden olay! 15 yaşındaki kız çocuğu para karşılığında mı satıldı?

ATV’nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol’un programında bu hafta Türkiye’yi sarsan bir olay işlendi.15 yaşındaki Berfin’in kayboluşu, izleyicileri ekrana kilitledi.

15 yaşındaki Berfin satıldı mı, kaçırıldı mı?

Anne Songül’ün iddialarına göre, kızı Berfin kuzeni Cuma tarafından kaçırılarak zorla evlendirildi. Ancak bu iddialar, amca tarafından doğruluğunu kaybettirildi. Cuma’nın amcası, Songül’ün kızını para karşılığında sattığını öne sürdü.

Bu iddialar, stüdyodaki ve ekran başındaki izleyiciler arasında şaşkınlık ve öfkeye neden oldu. Her iki tarafın da suçlamaları, gerçeğin ne olduğu sorusunu akıllara getirdi. Esra Erol ve ekibi, Berfin’in bulunması ve olayın gerçek yüzünün ortaya çıkarılması için yoğun bir araştırma süreci başlattı.