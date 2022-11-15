Esra Dermancıoğlu, yakalandığı hastalığı duyurdu
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, yakalandığı hastalığı sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu.
Bir döneme damgasını vuran "Fatmagülün Suçu Ne" dizisinde "Mukaddes Yenge" rolüyle büyük beğeni kazanan Esra Dermancıoğlu yakalandığı hastalığı sosyal medya hesabından duyurdu.
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Dermancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden psikiyatrlardan yardım istedi.
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Esra Dermancıoğlu, "Tükenmişlik Sendromu" hastalığına yakalandığını açıkladı.
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Dermancıoğlu, yaptığı paylaşımda, “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum… psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.
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