Esnafın gözü Kabine’de: Badanalar, temizlikler yapıldı

Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren esnafın gözü bugünkü Kabine’den çıkacak olan kararda. Esnaf temsilcileri tüm restoran ve kafelerin HES kodu şartıyla açılmasını talep ederken AVM’ler de hafta sonu yasağının kaldırılmasını istiyor. Ayrıca düğünlere ilişkin takvimin de paylaşılmasının önemli olduğunun altını çiziyor.

Haftasonu ve akşam kısıtlamalarının hangi illerde, hangi sektörler için kaldırılacağına ilişkin belirsizlik sürerken esnaf, AVM yatırımcıları ile restoran, kafe, lokanta sahipleri gözlerini bugün yapılacak Kabine toplantısına çevirdi. AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, Kabine toplantısında vaka sayıları 50’nin altında olan il ve ilçelerde açılışın okullardan mı yoksa restoran ve kafelerden mi başlayacağına karar verileceğini söyledi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin can damarı olan 415 sektörü canlandıran düğünlere ilişkin takvimin bir an önce açıklanmasını; Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ise rengine bakılmaksızın tüm restoran ve kafelerin HES kodu koşuluyla açılmasını istedi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de HES koduyla girilen AVM’lerde hafta sonu yasaklarının kaldırılarak restoran ve kafelerin de açılmasını önerdi. Sektör temsilcilerin talep ve değerlendirmeleri şöyle:

HES ZORUNLU OLSUN HERKES AÇILSIN

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in sorularını yanıtlayan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, hem Cumhurbaşkanı hem de Sağlık Bakanı ve İstanbul Valisiyle görüşerek sektörün durumunu anlatan detaylı raporlar sunduklarını söyledi. Bingöl, öncelikle illerin rengine bakılmaksızın otellerde olduğu gibi tüm restoran, kafe ve lokantaların HES kodu, maske, mesafe, hijyen koşuluyla akşam 22.30’a kadar, hafta sonu da bir gün tümden açık kalmasını önerdiklerini söyledi. Bingöl, müşterinin oturma süresinin 45 dakikayla sınırlanması önerisini uygulanamaz buldukları için istemediklerini vurguladı.

KIRMIZI İLLERDE YARIM GÜN

Bingöl, Bilim Kurulu bunu uygun görmemesi halinde ise mavi renkli illerde kısıtlama olmaksızın açılış, diğer illerde ise yine HES kodu ve yüzde 50 masa sınırlamasıyla çarkların dönmesi için yarım gün, sabah ve öğlen saatlerinde izin verilmesini istediklerini belirtti. Bingöl, lokanta, restoran sahipleri ile çalışanların aşıda öncelikli olmaları talebini ilettiklerini, “İnşallah bugün müjdeli haberi Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.

ÖNCE OKULLAR MI RESTORANLAR MI?

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise, “100 bin nüfusta vaka sayısı 50’nin altında olan illerde kademeli normalleşme başlayacak. İstanbul ve İzmir’de vaka sayıları hala yüksek, Ankara’da 50’nin altında. Ama öyle ilçeler var ki nüfusu birçok ilden fazla. Dolayısıyla İstanbul’da riski 50’nin altında olan ilçelerde normalleşme başlatılabilir. Tabii buna pandemi koordinasyon kurulları karar verecek. Açılmanın nasıl olacağı ise bugünkü bakanlar kurulunda belirlenecek kriterler göre olacak” dedi. Bakanlar Kurulunun önceliğin okullarda mı yoksa restoran, lokanta, kafelerde mi olacağına karar vereceğini belirten Altaş, şöyle konuştu:

“Okullardan başlanacaksa belki açılmanın 15 günlük sonuçları görülüp restoran, lokanta, kafeler için açılma planlanacak. Açılacak illerde hafta sonu yasakları kalkacak gibi görünüyor. AVM’lerde akşam ve hafta sonu yasakları nedeniyle Kasım-Aralık’ta ciro ve ziyaretçi sayısında düşüş başladı sürüyor.”

HAFTA SONU YASAKLARI KALKSIN

BMD Başkanı Sinan Öncel de akşam yasaklarının bir süre daha devam edebileceğini ancak haftasonları mağazalar ile restoran, lokanta ve kafelerin tedbirli şekilde açılmasını önerdi. Hafta sonu yasaklarının perakende ticarete ciddi darbe indirdiğini anlatan Öncel, şöyle konuştu:

“Kamu otoritesi kısıtlamalarla riski düşürmek istiyor ama bazı pratik uygulamalar adalet duygusunu incitiyor. Bir yanda kontrolsüz kalabalıklar varken diğer tarafta HES koduyla girilebilen AVM’ler neden kapalı? AVM’lere HES kodu olmadan giremiyorsunuz. Hafta sonu yasakları kaldırılıp, sıkı tedbirlerle, yüksek cezalarla yeme içme alanları açılabilir ki zaten kimse de 5 saat oturmaz. Üyelerimizle birlikte binlerce tedarikçi çok mağdur. Onların kapalı olması perakende ticareti de kötü etkiliyor. AVM’lerde müşteri sayısı yüzde 70, caddelerde yüzde 50 düştü.”

BADANALAR, TEMİZLİKLER YAPILDI ESNAF AÇILIŞA HAZIRLANDI

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de Hürriyet’e “Günlük ortalama 9 bin vaka bizi korkutuyor ama inşallah 1 Mart milat olacak, riski düşük yerlerde açılma başlayacak. İl ve ilçe hıfzısıhha kurulları karar verecek. Bütün esnaf hazırlandı, boya badanasını yaptı, tek kullanımlık örtülerini, çatal bıçağını aldı. 30 masalı yerde 10 masayla açılışını yapacak. Ama kahvehaneler, düğün salonları açılacak mı belli değil. Sanırım kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı açıklayacak. Önce okullar, okul kantinleri açılacak. İlçedeki vaka sayısına göre lokanta, restoran, kafeler açılacak. 415 sektörü harekete geçiren, ekonomiye can suyu veren düğünlerin bir an önce başlaması gerekiyor. Düğün kartları basılacak, gelinlikler, mobilyalar, tencere tava, züccaciye, tuhafiye, yorgan yastık, avize bir evin içinde ne varsa, bunları satan yüzlerce esnaf düğün kararını bekliyor. Bir düğün masrafı 100 bini geçiyor, ekonomiye yıllık katkısı 15-20 milyar lira olan, ekonominin can damarı düğünler” diye konuştu.

SAAT 23.00’E KADAR AÇIK HAVA İZNİ

TESK Başkanı Palandöken, İstanbul’un vaka sayısı düşük ilçelerinden başlayarak açılacağını belirtirken, riski yüksek ilçelerde yasakların süreceğini söyledi.