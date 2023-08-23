Eskişehir'de orman yangını: Müdahale sürüyor!
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri de olay yerine geldi.
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Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri ile havadan müdahale için iki helikopter sevk edildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.
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