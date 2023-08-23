AjansHaber.com.tr Gündem  Eskişehir'de orman yangını: Müdahale sürüyor!

 Eskişehir'de orman yangını: Müdahale sürüyor!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

1 4

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri de olay yerine geldi.

2 4

Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri ile havadan müdahale için iki helikopter sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

3 4

Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

4 4