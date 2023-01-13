Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" kura çekimleri başladı

Projeye yapılan 41 bin 257 başvuru arasında Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin izletilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Erol Ayyıldız, programda, vatandaşları huzur içinde mahalle kültürünü teneffüs ederek yaşayabilecekleri konutlara kavuşturmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan bugüne şehircilik anlayışını yeniden ihya etmeyi amaçladıklarını belirten Ayyıldız, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ İlk Evim İlk İşyerim Projesi kapsamında yapılacak çekilişin tüm Eskişehirli hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yönelik konutların ardından diğerlerinin hak sahiplerinin belirlenmesiyle Eskişehir'deki kura çekiminin ilk bölümü tamamlandı.

Engelli eşi Emine Sarıoğlu adına projeye başvurarak hak sahibi olma hakkı elde eden 67 yaşındaki Hasan Sarıoğlu, gazetecilere, kurada ilk olarak eşinin adının çıktığını söyledi.

Hak sahibi oldukları için sevinçli olduklarını belirten Sarıoğlu, "Devletimiz böyle bir hak tanıdığı için çok memnun kaldık. Cenabı Allah herkese versin. Gelirken 'İnşallah olur' dedik. Umudumuz vardı. Eşimin engeli var. Ben bakıyorum. 25 senedir bakımıyla ben ilgileniyorum. Diyalize götürüp getiriyorum." dedi.

Kura sonucunu bekleyenlerden 51 yaşındaki Fatma Şaşmaz, Porsuk Spor Salonu'nda çalıştığını, projeye başvuran iki çocuğu için kura çekimini takip ettiğini anlattı.

Şaşmaz, "Oğlum fabrikada, kızım hastanede çalışıyor. İsimleri çıkarsa çok sevinirim. Babası yok. İnşallah çıkar, bekliyoruz." diye konuştu.

46 yaşındaki Zeynep Şahin, "Hayırlısı diyorum. Şu anda kirada oturuyorum. İnşallah bana da ev nasip olacak." ifadesini kullandı.

Kura çekimine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir'de 42 bin 450 kişinin başvurduğu projelerden Seyitgazi, Mahmudiye, Sarıcakaya, Mihalıççık, Günyüzü, Han ve Mihalgazi ilçelerinde inşa edilecek konutların kurası ise yarın aynı salonda çekilecek.