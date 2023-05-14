Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek oyunu kullandı

Eşi Gülten Çiçek ile Şahin Sevin İlkokulu'na gelen Çiçek, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 1174 numaralı sandıkta oy verdi.

Çiçek, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin en başarılı yaptığı işlerin başında seçimler geldiğini söyleyen Çiçek, "Çok şükür geçmişte huzur içinde sükun içinde bu seçimleri başardık. Bugün de öyle olacağına hem inanıyorum hem de bunu temenni ediyorum. Bu seçimler sadece bizi ilgilendirmiyor, dünyanın gözü de bu seçimlerin üzerinde. Onun için inşallah hiçbir sıkıntı olmadan kazasız, belasız, demokratik olgunluğumuzu tüm dünyaya bir defa daha göstermiş oluruz." dedi.