Eski sevgilisi tarafından darbedilen Sibel: 9 defa yüzüme kafa attı

Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu ancak geçen yıl durum değişti. İddiaya göre; sözlü taciz ve cinsel içerikli mesajlarından rahatsız olan Kahraman, İ.Ş. ile görüşmeme kararı aldı. Bunun üzerine İ.Ş., farklı tarihlerde Karaman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı. Son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, dün saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden İ.Ş.'nin saldırısına uğradı. Darbedilen Kahraman, hastaneye götürüldü. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman, darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Sürekli seni öldürürüm diyordu"

Sibel Kahraman, "Kız arkadaşlarımla birlikteydik. Dışarıda, tesadüfen denk geldiğimiz yerlerde, 'Neden buraya geliyorsun' diyordu. Kız arkadaşlarımı da benim yanımda oldukları için tehdit ediyordu. Çıkışta 9 defa yüzüme kafa attı. Dayak olayından sonra hemen kardeşimi aradım ve şikayette bulundum.

"Kimseyle gezmeyeceksin,seni öldürürüm"

Hastaneye geldik, raporları aldık ve polise gidip, savcılığa şikayette bulunduk" dedi. İ.Ş.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Kahraman, "Bana sürekli 'Kimseyle gezmeyeceksin, kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğim yerlere gelme' diyordu" diye konuştu.

'Müvekkilim sürekli saldırıya uğramıştır'

Kahraman'ın avukatı Semih Altın ise "Kadın cinayetlerinin engellenmesi için bunun önüne geçilmelidir. Benim, şüphelilerinin tutuklanacağına inancım tamdır. Şüphelinin tutuklanması gerekmektedir. Aksi takdirde kadın cinayetlerine sebep olmaktadır. Şüpheli, müvekkilimi öldürmekle tehdit ediyor. Kadına şiddet durumlarında önleyici tedbir veriliyor ancak bana göre bu tedbir yeterli değildir. Elektronik kelepçe gibi yeni teknolojik bir sistem getirilmesi gerekiyor. Müvekkilim ağır derecede darbedilmiştir. Şüpheli, müvekkilime 9 kez kafa atmıştır. Müvekkilimin burnu kırılmıştır, bununla ilgili hastane raporları da vardır. Müvekkilim sürekli saldırıya uğramıştır ve can güvenliği tehlikededir" dedi.