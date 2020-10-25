Eski NATO askeri kurmay başkanından Paşinyan’a çağrı: Geri çekil ordunu imhadan kurtar

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında Ermenistan, hezimete uğradı. Büyük kayıplar veren ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan’a, eski NATO Askeri Kurmay Başkanı Harry Tabakh çağrıda bulundu.

"Azerbaycan'ın çok daha fazla askeri gücü var"

Haqqin’in haberine göre, “Ermenistan, eşitsiz güçlerle savaşıyor. Azerbaycan'ın çok daha fazla askeri gücü ve müttefiki var” ifadelerini kullanan Tabakh, “Azerbaycan ordusu yalnızca insansız hava araçları ve modern nokta silahlarıyla değil, aynı zamanda yeniden tanımlanmış, güvenilir arka hatlarla da güçlü.

"Paşinyan'ı ordusunun imhasını durdurmaya çağırıyorum"

Nikol Paşinyan'ı ordusunun imhasını durdurmaya çağırıyorum. Ermeni komutanların askerlerinin hayatlarını yıkımdan kurtarmaları gerekir. Askerlerinin kaçınılmaz ölümünün aptalca olduğunu anlamalıdır” dedi.

YeniŞafak