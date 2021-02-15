Eski Lübnan Başbakanı Hariri, babası Refik Hariri'ye yönelik suikastın failinin teslim edilmesini istedi

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, babası Refik Hariri'nin 14 Şubat 2005'te düzenlenen bombalı saldırı sonucu öldürülmesinin 16. yılı münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, "Benim ve Lübnanlıların Refik Hariri'ye olan özlemleri, her geçen yıl daha da artıyor." dedi.

Refik Hariri'nin projelerine karşı olanların, korkularının da hala sürdüğünü ifade eden Hariri, babası Hariri ve beraberindeki 21 kişiyi öldürmekten 5 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hizbullah örgütü üyesi Ayyaş'ın teslim edilmesi çağrısında bulundu.

"Ayyaş aleyhindeki karar uygulanacak. Bitmesi gereken suikastlar da son bulacak. Aksi takdirde olayların patlak vermesi kaçınılmazdır." diyen Hariri, konuşmasında ayrıca aylardan beri süren hükümet krizine de değindi.

Hariri, ekonomik kriz ve Beyrut Limanı'ndaki patlama felaketinden sonra Lübnan'a uluslararası yardım çabalarının olduğunu ancak söz konusu yardımların gelebilmesi için teknokratlar hükümetinin kurulması gerektiğini söyledi.

Yeni hükümetin kurulmasını engelleyenlerin, reformların hayata geçirilmesine engel olduğu gibi ekonomik krizi derinleştirdiklerini savunan Hariri, Lübnan'ı kurtarma çabalarından geri adım atmayacağına dikkati çekti.

Lübnan'da ekonomik ve siyasi kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de Hassan Diyab hükümetinin istifa etmesine rağmen, ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır yeni hükümet kurulamıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Refik Hariri suikastı

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 2005'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu, korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

Hariri suikastına bakan Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, suikastın faili Selim Cemil Ayyaş hakkındaki kararını 11 Aralık 2020'de açıklamıştı. Mahkeme, Hariri ve beraberindeki 21 kişinin ölümünden gıyaben yargılanan Hizbullah örgütü üyesi Ayyaş'ı, 5 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin, kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyor.