Eski Korgeneral Metin İyidil'in yargılandığı davada karar çıktı

Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklardan İyidil salonda hazır bulunurken, Koçyiğit ise bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, sanıkların son sözlerini alacağını açıkladı.

Söz verilen sanık İyidil, 6 yılı aşkın sürerdir tutuklu yargılandığını belirterek, mahkemeden adil ve vicdani bir karar vermesini talep etti. İyidil, hakkındaki suçlamaların hukuki bir temele dayanmadığını savunarak, "44 yıldır şerefle taşıdığım üniformama halel getirecek hiçbir davranışım olmamıştır. Sorumluluk duygusu ölümden ağır bir duygudur. O gece sorumluluk alanımda darbecilere karşı ilk emri veren benim." diye konuştu.

Tutuklu sanık Koçyiğit de yargılama sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getirerek, beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İyidil'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Koçyiğit'i aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.