Tuma Çelik hakkında flaş karar!
Eski HDP'li vekil Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.
TBMM Hazırlık Komisyonu eski HDP'li milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararını verdi. HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in D.K. isimli kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.
Cinsel saldırı suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere kurulan Meclis hazırlık komisyonuna yazılı savunmasını vermişti.
Çelik'le ilgili dosyayı görüşen TBMM Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı verdi.
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