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Eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Konyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 

Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan Çalık'ın aracında yalnız olduğu, bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, burada gösterdiği performansla 8 kez de A Milli Takım forması giymişti.

26 Şubat 1994'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğan Milli stoper Ahmet Çalık, Gençlerbirliği'nde oldukça başarılı sezonlar geçirmişti. 

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