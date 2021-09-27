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Eski futbolcu Sezer Öztürk silahlı kavgaya karıştı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk arkadaşlarıyla karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere ateş açtı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de, Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sezer Öztürk ve beraberindekilerle, Haydar Genç ve oğlu Halil İbrahim Genç arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Halil İbrahim Genç (24) silahla vurularak öldürüldü.

Sezer Öztürk ve beraberindekiler çevreden geçen vatandaşlara, "Siz karışmayın, hedefim O" diyerek havaya 2 el ateş açtı. 

Kaçan 3 şüpheliden biri yakalanıp tutuklanırken, hakkında yakalama kararı çıkarılan Öztürk'ün firari olduğu belirtiliyor.

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