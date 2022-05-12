Eski futbolcu Sezer Öztürk 12,6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ile Ömer Genç katıldı. Tutuksuz sanık Duran Genç duruşmaya katılmazken sanık vekilleri hazır bulundu.

Mütalaaya karşı söz alan tutuklu sanık Özer, mütalaada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ceza istendiğini belirterek buna katılmadığını söyledi.

Özer, kendisinin tahrik altında olmadığını, ailesinin yanında saldırıya uğradığını, öldürülmeye çalışıldığı için kendisini savunduğunu öne sürdü.

Tutuklu sanık Öztürk, geçmişte sporcuyken daha sonra iş insanı olduğunu ifade ederek, "Ailemle hayvanat bahçesine gittiğim gün böyle bir şey yapmaya hakkınız var mı? Basit bir yol isteme konusu nerelere geldi." şeklinde konuştu.

Diğer tutuklu sanık Ömer Genç de bilerek ya da isteyerek kimseye zarar vermediğini savunarak "Bana ilk vurduklarında yere düştüm. Oradan kurtulmak için bıçağı alıp rastgele salladım. Kimi yaraladığımı görmedim bile. Ben kendimi, ailemi ve Sezer Bey'in ailesini korumak için yaptım." dedi.

Son sözü sorulan Sezer Öztürk, "Son cümlemin şu olmasını istiyorum; haklı olmak için illa ölmek gerekmiyor. Sonuç buralara geldiği için pişmanım ama kesinlikle kendi canımı ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim." şeklinde konuştu.

Sanık Ömer Genç ise suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk'ü "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öztürk'ün, "haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'' suçlarından toplam 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanığın "silahla tehdit" suçundan ise beraatine hükmetti.

Ömer Genç'i "tahrik altında kasten öldürmeye yardım" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın bu suçtan cezaevinde geçirdiği süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi.

Heyet, Genç'in üzerine atılı 5 suçtan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanık Duran Genç ise Sezer Öztürk'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, bu suçtan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekilerin yolun açılması konusunda tartışma ve arbede yaşadıkları belirtilerek sanıklar Ömer Genç ve Sezer Öztürk'ün ailelerini bıraktıktan sonra araçla geri gelerek Halil İbrahim Scholten'ın bulunduğu yere gittikleri anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların içinde bulunduğu aracı gören Scholten'ın bir şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bu sırada Öztürk'ün araçtan inerek Scholten'ın arkasından koşup hedef gözeterek 6 el ateş ettiği aktarılmıştı.

Öztürk'ün "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplam 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanık Ömer Genç'in "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", ''vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Sanık Duran Genç hakkında ise "silahla basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.