Eski futbolcu Ersen Martin'in son hali!
Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, mayıs ayında kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilmişti. Ersen Martin'in son hali ise görenleri üzdü.
Bir döneme damgasını vuran milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmişti.
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Aort damarında yırtık tespit edilen futbolcudan sevindiren haber geldi.
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Ersen Martin aylardır kaldığı yoğun bakımdan çıktı.
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Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcünün, reaksiyon vermeye başladığı öğrenildi.
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