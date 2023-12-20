Eski eş katliam yaptı: 4 ölü!

Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un beldede bulunan baba evine giden M.M.T., çocuğunu görmek istedi. Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T., evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. M.M.T., aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLADI

Kaçan Mert Muharrem Taşkın'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mert Muharrem Taşkın'ın, merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada yakalandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğin olay bölgesinde ele geçirildiği, şüphelinin gözaltına alınarak gerekli işlemlere devam edildiği kaydedildi.

Çiftin, çocuklarının velayet nedeniyle televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.