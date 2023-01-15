Eski erkek arkadaşını öldürdü: Babasının yardımıyla ormanlık alana bıraktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe'deki ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir ailenin elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldukları ihbarı üzerine harekete geçti.

Cesedin kimliği parmak izinden tespit edildi

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin S.S. olduğunu belirledi.

Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden Haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

Sosyal medya hesapları incelendi

Ekipler, hayatını kaybeden şahsın sosyal medya hesaplarını incelendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olarak (4) ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; S.S.’nin eski kız arkadaşı S.Ç.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. S.Ç.’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.’yi gözaltına aldı.

Kızın babası da yardım etti

S.Ç., ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak S.S.’nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Suçunu itiraf eden S.Ç ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.